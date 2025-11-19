Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

miércoles, 19 de noviembre de 2025, 06:05

Hoy en Santa Cruz se experimentará un clima que comenzará con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, presentando un ambiente fresco. Los vientos soplarán levemente con una velocidad que llegará hasta los 25 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frío en las primeras horas del día. La humedad alcanzará el 80%, lo que podría contribuir a una sensación de humedad en el ambiente. Para más detalles sobre el clima de hoy, visite Clima de hoy en Argentina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde, el clima continuará con condiciones de cielos parcialmente nubosos y las temperaturas se elevarán ligeramente, alcanzando un máximo de 7.3°C. A medida que avance la tarde, los vientos podrían llegar hasta los 16 km/h, continuando con la tendencia de un día ventoso. En la noche, se espera que el clima se mantenga nublado, con temperaturas disminuyendo progresivamente a medida que nos acercamos al final del día, pero manteniéndose sobre el mínimo matutino.