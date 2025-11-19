Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 19 de noviembre de 2025

Estado del tiempo

Hoy en Santa Cruz se experimentará un clima que comenzará con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, presentando un ambiente fresco. Los vientos soplarán levemente con una velocidad que llegará hasta los 25 km/h, lo que podría incrementar la sensación de frío en las primeras horas del día. La humedad alcanzará el 80%, lo que podría contribuir a una sensación de humedad en el ambiente. Para más detalles sobre el clima de hoy, visite Clima de hoy en Argentina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde, el clima continuará con condiciones de cielos parcialmente nubosos y las temperaturas se elevarán ligeramente, alcanzando un máximo de 7.3°C. A medida que avance la tarde, los vientos podrían llegar hasta los 16 km/h, continuando con la tendencia de un día ventoso. En la noche, se espera que el clima se mantenga nublado, con temperaturas disminuyendo progresivamente a medida que nos acercamos al final del día, pero manteniéndose sobre el mínimo matutino.