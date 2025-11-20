Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Tiempo y Clima

Cómo estará el clima durante la mañana

En las primeras horas del día, la ciudad de Buenos Aires se encontrará con un ambiente parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C. Es un día ideal para comenzar el día con una chaqueta ligera. No se espera precipitación, pero la humedad estará en un 62%, haciendo que el ambiente matutino sea fresco. El viento soplará a una velocidad máxima de 5 km/h, contribuyendo a una mañana agradable y tranquila.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Ya en la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 16°C. La humedad descenderá a un cómodo 62%, y el viento continuará ligero, aunque podría alcanzar rachas de hasta 8 km/h. Será un buen momento para actividades al aire libre con una probabilidad mínima de lluvia.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 20 de noviembre de 2025

El amanecer en Buenos Aires ocurre a las 07:57, mientras que el atardecer será alrededor de las 17:50. Es un día ideal para disfrutar de una linda jornada gracias al equilibrio entre el sol y las nubes.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Dada la agradable mezcla de temperaturas y condiciones, se recomienda planificar paseos al aire libre durante la tarde. No olvide llevar una chaqueta para las primeras horas del día y tenga en cuenta que el sol será débil durante toda la jornada, por lo que la protección solar básica será suficiente.