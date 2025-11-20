Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

Clima Diario

Pronóstico del tiempo para hoy en Formosa

En la mañana de este jueves 20 de noviembre de 2025 en Formosa, se prevé un clima parcialmente nuboso con temperaturas alrededor de 9.2°C. La humedad relativa estará cerca del 96%, lo que podría generar una sensación más fresca. No se esperan precipitaciones durante las primeras horas del día, por lo que el clima será idóneo para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y noche, las temperaturas en Formosa ascenderán, alcanzando un máximo de 20.5°C. El cielo continuará parcialmente nublado, y se prevén vientos moderados desde el sureste, con velocidades de hasta 9 km/h. La humedad descenderá un poco, estabilizándose alrededor del 82%. No se pronostican lluvias significativas, lo que proporciona un ambiente adecuado para disfrutar al aire libre.

Observaciones astronómicas para hoy en Formosa

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, la salida del sol será a las 07:02 AM, y el amanecer bañará el cielo durante la mañana. El atardecer está programado para las 6:37 PM, ofreciendo hermosos panoramas para aquellos que gusten de disfrutar las vistas vespertinas.