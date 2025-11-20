Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

En la mañana de hoy en Mendoza, el clima se presentará parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de los 30.15°C. No se prevé precipitaciones hasta el mediodía, lo que brinda a los mendocinos un inicio de día bastante tranquilo. El viento soplará a una velocidad máxima de 13 km/h, acompañado de una humedad del 37%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Al avanzar el día hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 63.5°C, manteniéndose la nubosidad parcial. Se espera que continúe sin lluvias, permitiendo una tarde tranquila para las actividades al aire libre. Durante la noche, el tiempo permanecerá estable, con vientos alcanzando una velocidad de hasta 13 km/h, asegurando así condiciones atmosféricas estables para la conclusión del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 20 de noviembre de 2025

El jueves 20 de noviembre de 2025, el sol hará su salida a las 08:05 y se despedirá a las 18:35. Estos horarios marcan la pauta para organizar cualquier observación o actividad al aire libre en Mendoza.