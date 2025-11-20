Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 20 de noviembre de 2025

El clima de hoy

En Santa Cruz, el clima de este jueves 20 de noviembre de 2025, presentará un cielo parcialmente nuboso durante las primeras horas del día. Las temperaturas en la mañana se sentirán frías, con un mínimo de 3.4°C. Se anticipa una humedad promedio cercana al 80%, lo que potenciará la sensación térmica de frescor. Los vientos soplarán desde el sureste a una velocidad media de 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde, las condiciones de nubes persistirán, aunque las temperaturas experimentarán un leve ascenso, alcanzando los 7.3°C. Es vital emplear prendas abrigadas para contrarrestar el clima frio. El viento, rolando hacia el este, se intensificará por momentos con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h. Durante la noche, la brisa se mantendrá con una velocidad máxima de 30 km/h, manteniéndose las nubes presentes.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Cruz

Ante las actuales condiciones, se sugiere llevar un abrigo adecuado al salir al exterior. Las capas resultan una opción excelente para ajustar el nivel de confort conforme cambia el calentamiento ambiental a lo largo del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 20 de noviembre de 2025

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 9:40 AM y se ocultará aproximadamente a las 5:34 PM. Estos datos pueden ser de especial interés para aquellos interesados en planificar actividades al aire libre.