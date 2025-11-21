Pronóstico del tiempo para Chaco hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Estado del clima

Hoy, el clima en Chaco comenzará con cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, ofreciendo un inicio de día fresco. Además, se registrará un viento constante alcanzando una velocidad media de 9 km/h, lo que podría aportar una sensación térmica un poco más baja. La humedad relativa estará cerca del 66.8%. No se esperan precipitaciones significativas durante esta parte del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chaco

En la tarde y noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares con temperaturas máximas que alcanzarán los 19.3°C. El cielo continuará parcialmente nuboso. Se prevé que el viento mantenga una velocidad de hasta 9 km/h, por lo que el clima será confortable para actividades al aire libre. Durante la noche, la luna estará en su fase de cuarto menguante, visible desde las primeras horas de descanso, lo cual podría interesar a aquellos aficionados por las observaciones astronómicas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 21 de noviembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 7:08 y se pondrá a las 18:08, permitiendo disfrutar de unas 11 horas de luz solar.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Chaco

Se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día. Para aquellos que planean actividades al aire libre, no olviden llevar hidratación y protegerse del viento con una chaqueta ligera, aunque este no será excesivamente fuerte.