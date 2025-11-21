Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima Diario

En Ciudad De Buenos Aires, la mañana se presenta con un clima mayormente nublado. Las temperaturas estarán en el rango de los 8.6°C, y se prevé que los vientos soplen a una velocidad máxima de aproximadamente 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde, el clima se mantendrá parcialmente nublado y las temperaturas aumentarán hasta un máximo de 16°C. Los vientos, que seguirán soplando con una velocidad de hasta 12 km/h, ofrecerán un leve respiro ante el calor suave de la ciudad. Cabe destacar que, por la noche, las condiciones permanecerán similares al resto del día.

Observaciones astronómicas

Este viernes, se podrá disfrutar de un cielo lo suficientemente despejado para las observaciones astronómicas. La salida del sol será a las 07:57, mientras que la puesta se producirá a las 17:04. Se espera una humedad del 78%, lo que podría afectar la nitidez de las vistas astronómicas.

Pese a las nubes, habrá intervalos donde se puedan ver algunas estrellas y planetas visibles.