Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima Formosa

Condiciones del tiempo para la mañana de hoy en Formosa

Esta mañana en Formosa, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán entre los 7.9°C y 20.5°C, ideal para quienes disfrutan de un frescor matutino. La humedad será alta, alcanzando un 96%, algo que podría generar una sensación térmica superior. Los vientos soplarán del sureste a una velocidad promedio de 5 km/h, manteniendo el clima con una ligera brisa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y noche, las condiciones continuarán con cielos parcialmente nublados. La temperatura máxima alcanzará los 20.5°C, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad permanecerá significativa, con un registro de alrededor del 96%. Los vientos cambiarán su dirección hacia el noreste a 7 km/h, lo que podría traer consigo un cambio en la sensación térmica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 21 de noviembre de 2025

Hoy, el amanecer en Formosa ocurrió a las 07:37 y el ocaso está previsto para las 18:08. Estos cambios en la luz solar podrían influir en la planificación de actividades al aire libre, especialmente para aquellos que disfrutan de ejercicios o paseos durante las horas frescas del día.