Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima Formosa

Canal 26
Por Canal 26
viernes, 21 de noviembre de 2025, 06:03

Condiciones del tiempo para la mañana de hoy en Formosa

Esta mañana en Formosa, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán entre los 7.9°C y 20.5°C, ideal para quienes disfrutan de un frescor matutino. La humedad será alta, alcanzando un 96%, algo que podría generar una sensación térmica superior. Los vientos soplarán del sureste a una velocidad promedio de 5 km/h, manteniendo el clima con una ligera brisa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y noche, las condiciones continuarán con cielos parcialmente nublados. La temperatura máxima alcanzará los 20.5°C, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad permanecerá significativa, con un registro de alrededor del 96%. Los vientos cambiarán su dirección hacia el noreste a 7 km/h, lo que podría traer consigo un cambio en la sensación térmica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 21 de noviembre de 2025

Hoy, el amanecer en Formosa ocurrió a las 07:37 y el ocaso está previsto para las 18:08. Estos cambios en la luz solar podrían influir en la planificación de actividades al aire libre, especialmente para aquellos que disfrutan de ejercicios o paseos durante las horas frescas del día.