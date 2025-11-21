Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima hoy

Hoy en Jujuy, el clima se presenta con un pronóstico de cielos parcialmente nubosos por la mañana. Las temperaturas mínimas iniciarán en 4.2°C, ofreciendo un respiro fresco en las primeras horas del día. A pesar de las nubes, no se esperan precipitaciones, lo que permite planificar actividades al aire libre con cierta tranquilidad. Con una humedad relativa estable, el ambiente no se percibirá ni muy seco ni muy húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán máximos de 18.4°C, ofreciendo un clima ideal para salir y disfrutar del día. El viento soplará a una velocidad máxima de 10 km/h, lo suficientemente suave para no interferir con las actividades diarias. En cuanto a la noche, si bien las temperaturas descenderán nuevamente, se mantendrán agradables, permitiendo disfrutar del exterior bajo cielos parcialmente nubosos. No hay anuncios de precipitación significativa, así que el paraguas puede quedarse en casa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 21 de noviembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol se elevará en el horizonte a las 7:26 AM, ofreciendo un espectáculo de luces al empezar el día. La jornada culminará con un atardecer a las 6:41 PM, cerrando un día lleno de posibilidades al aire libre bajo un cielo parcialmente despejado.