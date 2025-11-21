Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima Actual

Pronóstico del tiempo para hoy en Misiones

Hoy en Misiones, el clima será de carácter mixto. Durante la mañana, el cielo se presentará con neblina, acompañado de temperaturas frescas que rondarán los 6.8°C. La humedad relativa será alta, pudiendo llegar al 97%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más húmeda.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Por la tarde, se espera una leve mejora del clima con cielos parcialmente nubosos y temperaturas máximas alcanzando los 18.2°C. Hacia la noche, el clima se mantendrá con características similares, aunque con un leve descenso de temperatura. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 9 km/h, lo que proporciona un ambiente calmado para la región. La probabilidad de lluvias es baja, por lo que se puede disfrutar de actividades al aire libre.