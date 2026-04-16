Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves 16 muestra un panorama mayormente estable en gran parte del país, con nivel verde en casi todo el territorio, lo que indica ausencia de fenómenos meteorológicos de riesgo.

Sin embargo, la situación cambia en el este de la provincia de Buenos Aires, donde rige una alerta amarilla por lluvias, tormentas y vientos fuertes. Según el organismo, se prevén precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Mapa de alertas. Foto: SMN

Ante este tipo de alertas, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar circular por zonas inundadas y tomar precauciones adicionales, especialmente en áreas urbanas con drenaje limitado.

De acuerdo al pronóstico extendido, las condiciones podrían mejorar hacia el viernes, aunque se espera que la inestabilidad continúe durante algunas horas más en la región afectada.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en CABA

Jueves 16 de abril : temperatura mínima de 19 °C y máxima de 23 °C. Lluvias fuertes durante la madrugada que irán bajando la intensidad durante el resto del día. El viento soplará hasta los 31 km/h.

Viernes 17 de abril : mínima de 17 °C y máxima de 25 °C. El cielo estará nublado y el viento soplará hasta los 22 km/h. No se esperan lluvias.

Sábado 18 de abril : mínima de 15 °C y máxima de 25 °C. Cielo algo nublado, sin lluvias.

Domingo 19 de abril : 17 °C de mínima y 24 °C de máxima. Se esperan entre 10% y 40% de probabilidades de lluvia durante todo el día.

Lunes 20 de abril: mínima de 17 °C y máxima de 22 °C. Vientos de hasta 22 km/h con 10% de probabilidad de precipitación.

Clima en CABA. Foto: SMN

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

Evitar salir durante las tormentas

No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros

Desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua al hogar

Mantenerse alejado de puertas y ventanas

Asegurar o retirar objetos que puedan volarse

Si se está al aire libre, buscar refugio en un lugar cerrado como una vivienda o vehículo

Inundaciones en Buenos Aires tras el temporal

Las fuertes tormentas de la madrugada de este miércoles 15 de abril dejaron a gran parte del AMBA y el interior de la Provincia bajo el agua. Entre las zonas afectadas, se encontró el barrio porteño de Palermo, cuyos famosos bosques se vieron inundados por el temporal.

Temporal en el AMBA Foto: x

El anegamiento de agua generó demoras y situaciones de incertidumbre, ya que no hubo señalización ni personal que desviara el tránsito. Los vehículos atrapados en el agua tenían sus balizas encendidas y los autos más bajos eran los más afectados en cuanto a dificultad para su circulación.