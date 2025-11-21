Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima Neuquén

Hoy en Neuquén, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso, y las temperaturas estarán oscilando entre los 4.9°C y los 17°C. Durante la mañana, se espera que el clima sea predominantemente despejado, con altas posibilidades de que el viento continúe soplando a una velocidad media de 13 km/h. La humedad relativa alcanzará un promedio del 75%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y noche, el clima seguirá mostrándose parcialmente nuboso. Las temperaturas no mostrarán cambios drásticos y se mantendrán en un rango cómodo, ideal para actividades al aire libre. Se anticipa que el viento incremente ligeramente su velocidad, alcanzando puntas de hasta 22 km/h. No hay pronósticos de precipitaciones significativas, por lo que será un buen momento para disfrutar de las vistas al aire libre en Neuquén.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 21 de noviembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol se espera que salga a las 08:47 AM y se ponga alrededor de las 6:16 PM. El amanecer y el atardecer serán espectáculos que los residentes y turistas en Neuquén seguramente disfrutarán.