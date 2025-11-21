Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Condiciones Climáticas

En San Luis, la jornada se presenta con un clima variable. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, lo que permitirá intervalos de sol ocasionales. La temperatura mínima será de alrededor de 7.5°C, prometiendo un inicio de día fresco. No se espera precipitación alguna, lo que permite planificar actividades al aire libre con tranquilidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Por la tarde, las nubes seguirán siendo parte del paisaje, pero la temperatura alcanzará un máximo de 17.7°C, proporcionando una sensación térmica más agradable. Los vientos soplarán a una velocidad promedio de 36 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones al realizar actividades bajo estructuras inestables. Hacia la noche, el termómetro comenzará a descender paulatinamente, pero se mantendrá sin índices de lluvia. La humedad alcanzará un nivel de hasta el 66%, y se experimentarán algunas ráfagas intermitentes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 21 de noviembre de 2025

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 08:25 y se pondrá a las 18:24. Este horario permite aprovechar gran parte del día para actividades recreativas y al aire libre.