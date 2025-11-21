Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima diario

Durante la mañana de este viernes, el clima presentará condiciones de nubosidad parcial, lo que permitirá algunas horas de sol entre las nubes en Tierra Del Fuego. Las temperaturas oscilarán cerca de los -0.6°C como mínima, brindando un ambiente fresco al comenzar el día. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja, sin embargo, la humedad estará presente en un porcentaje significativo, alcanzando valores de hasta el 96%. Los vientos soplarán con una velocidad media de 22 km/h, proveniente del sector noreste, lo que podrá incrementar la sensación térmica de frío. No olvides consultar el pronóstico del clima completo para más detalles sobre las condiciones meteorológicas en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 2.9°C, marcando un incremento ligero en comparación con las horas matutinas. El cielo permanecerá mayormente nuboso, aunque sin indicios de lluvias significativas. La tarde continuará con la misma dirección de vientos del noreste, pero con una leve disminución de la velocidad, brindando condiciones estables. Hacia la noche, se espera que el cielo mantenga su nubosidad parcial, lo que a la vez ofrecerá una velada sin grandes cambios climatológicos.