Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 21 de noviembre de 2025

Clima en Tucumán

Pronóstico del tiempo para hoy en Tucumán

Para este viernes 21 de noviembre de 2025, el clima en Tucumán se presentará con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, ofreciendo un ambiente fresco desde las primeras horas del día. A lo largo de la mañana, se espera que el viento sople con una velocidad de hasta 11 km/h, contribuyendo a la sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Ya en la tarde y noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso con temperaturas máximas que alcanzarán los 22.4°C. La humedad se mantendrá alrededor del 68%, lo que hará que la sensación de calor sea soportable. Durante la noche, las condiciones meteorológicas seguirán estables, sin probabilidad de lluvia.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán: Con estas condiciones del clima, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, entre las 15:00 y las 17:00. Asimismo, es aconsejable mantener buena hidratación y utilizar protector solar. Si vas a salir, no olvides llevar una chaqueta ligera para cuando las temperaturas comiencen a bajar al anochecer.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 21 de noviembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:06 y se pondrá nuevamente a las 18:35, brindando un día con aproximadamente 10 horas y 29 minutos de luz natural. No habrá fenómenos astronómicos destacados, así que es un buen momento para observar las estrellas si el cielo lo permite.