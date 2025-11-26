Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 26 de noviembre de 2025

Clima Actual

En Neuquén, la clima de la mañana se presentará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de 4.9°C. La humedad se mantendrá en un nivel moderado, brindando una sensación térmica fresca al comenzar el día. No se esperan precipitaciones tempranas, por lo que es un buen momento para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde, se anticipa que las temperaturas máximas alcancen los 17°C, acompañado de vientos que podrían llegar a los 27 km/h. A medida que avance la noche, las condiciones se mantendrán estables con cielos parcialmente nublados y temperaturas descendiendo de manera gradual, pero sin cambios bruscos. Se recomienda a los residentes tener a mano alguna prenda abrigada para el regreso a casa.

Observaciones astronómicas

Hoy, el sol saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16. Estas condiciones permiten disfrutar de un hermoso atardecer en la región de Neuquén, ideal para quienes gustan de la fotografía natural.

“El cielo de Neuquén se presta para ser contemplado, destacando la belleza natural de nuestras montañas.”