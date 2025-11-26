Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 26 de noviembre de 2025

Previsión diaria

Pronóstico del tiempo para San Juan hoy

En San Juan, el clima de la mañana será particularmente fresco con una temperatura mínima de 9.2°C. Los cielos estarán parcialmente nubosos, lo que proporcionará un ambiente agradable para comenzar el día. Aunque se espera algo de humedad, la probabilidad de lluvia es baja, manteniendo un día seco y cómodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, las temperaturas aumentarán hasta alcanzar máximas de 20.4°C. Los vientos se harán presentes con una velocidad media de alrededor de 22 km/h, lo cual podría aportar una sensación de fresco al atardecer. La humedad se mantendrá, pero con un nivel manejable. Es un buen día para salir y disfrutar con precaución ya que no se prevén lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 26 de noviembre de 2025

Hoy, el sol en San Juan aparecerá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37, ofreciendo un buen margen de luz diurna para cualquier actividad planificada al aire libre. Aprovecha las horas de sol al máximo, especialmente durante este tiempo de año donde las temperaturas son agradables.