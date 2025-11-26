Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 26 de noviembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Santa Cruz se anticipa un clima con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, la temperatura mínima llegará a los 3.4°C, con una temperatura máxima de 7.3°C. Se espera que los vientos soplen a lo largo del día con una velocidad media de 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, el clima se mantendrá estable con condiciones similares. La humedad en el ambiente será del 90%, lo cual puede contribuir a una ligera sensación de frío. Es importante que quienes salgan a realizar actividades al aire libre lo hagan con vestimenta adecuada, considerando además que las ráfagas de viento podrían alcanzar mayores velocidades.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Cruz

Se sugiere tener en cuenta estos factores a la hora de planificar su día. Si tienes actividades al aire libre, es recomendable llevar una campera abrigada y estar preparado para posibles cambios en las condiciones del viento. La sensación térmica podría ser más baja debido a la velocidad de los vientos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 26 de noviembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 9:40 y se pondrá a las 17:34, brindando un día relativamente corto, característico de esta época del año.