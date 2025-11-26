Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 26 de noviembre de 2025

Hoy en Santa Cruz se anticipa un clima con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, la temperatura mínima llegará a los 3.4°C, con una temperatura máxima de 7.3°C. Se espera que los vientos soplen a lo largo del día con una velocidad media de 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y noche, el clima se mantendrá estable con condiciones similares. La humedad en el ambiente será del 90%, lo cual puede contribuir a una ligera sensación de frío. Es importante que quienes salgan a realizar actividades al aire libre lo hagan con vestimenta adecuada, considerando además que las ráfagas de viento podrían alcanzar mayores velocidades.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Cruz

Se sugiere tener en cuenta estos factores a la hora de planificar su día. Si tienes actividades al aire libre, es recomendable llevar una campera abrigada y estar preparado para posibles cambios en las condiciones del viento. La sensación térmica podría ser más baja debido a la velocidad de los vientos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 26 de noviembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 9:40 y se pondrá a las 17:34, brindando un día relativamente corto, característico de esta época del año.