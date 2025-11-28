Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Tiempo y clima

Hoy en Formosa, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura máxima que alcanzará los 20.5°C, mientras que la mínima será de 7.9°C. La humedad se espera en un 96%. Durante la mañana, el viento será clave, con ráfagas que podrían llegar a los 17 km/h, ideal para el aire libre pero con cautela ante los cambios de temperatura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, las condiciones del clima continuarán siendo bastante estables, dejando un ambiente agradable bajo las nubes dispersas. La noche verá caer la temperatura gradualmente, pero se mantendrá propicia para actividades exteriores, siempre que esté bien abrigado. No se esperan precipitaciones significativas, lo que garantiza un día ideal para disfrutar del aire libre.