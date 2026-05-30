Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
sábado, 30 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 30 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 30 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Oeste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Noroeste 2 - 12 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Norte 2 - 4 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 6 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 16°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:40
Puesta del sol18:18
Horas de luz9h 38m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 30 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:40 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 9h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 30 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 6 - 18 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noroeste 1 - 4 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 4 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 4 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noroeste 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noroeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Noroeste 6 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Noroeste 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° 10° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Oeste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Oeste 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Oeste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Noroeste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Norte 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Norte 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Norte 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Norte 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Norte 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° Norte 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Noroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.