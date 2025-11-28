Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima y Tiempo

Pronóstico del tiempo para hoy en Misiones

Durante las primeras horas del día, el clima en Misiones estará mayormente despejado pero con nubosidad parcial en ciertas áreas. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, mientras que los vientos alcanzarán una velocidad media de 10 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea ligeramente menor a la real. Es un comienzo de día bastante agradable para disfrutar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Para la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas prevén un aumento de la nubosidad, aunque la probabilidad de precipitación sigue siendo baja. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.2°C, ideal para actividades recreativas al aire libre. La humedad se mantendrá en torno al 97%, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente, especialmente durante la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones

Se recomienda mantener una adecuada hidratación durante todo el día, a pesar de las temperaturas moderadas. Además, considerar una prenda ligera para protegerse del fresco durante las primeras horas de la mañana y más tarde cuando el sol se oculte.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

Hoy, el sol saldrá a las 7:30 AM y se pondrá a las 5:57 PM. En cuanto a la luna, ascenderá a las 6:56 AM mientras que su desaparición en el horizonte tendrá lugar a las 5:16 PM.