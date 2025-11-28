Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 28 de noviembre de 2025

Clima en Argentina

En San Luis, el día comienza con clima agradable. Durante la mañana, se aprecia un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de 7.5°C. Los vientos alcanzarán una velocidad media de 22 km/h. La humedad estará alrededor del 66%, creando una sensación de frescura ideal para las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde, el sol iluminará con fuerza, alcanzando temperaturas máximas de 17.7°C. La velocidad del viento se mantendrá constante, y se espera que el anochecer traiga consigo cielos despejados, contribuyendo a una hermosa velada. La puesta del sol será a las 18:24.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 28 de noviembre de 2025

Para los amantes de las observaciones astronómicas, el sol hará su majestuosa entrada a las 08:25, y se ocultará a las 18:24. Esta perfecta sincronía crea un ciclo diurno de 9 horas y 59 minutos, ideal para disfrutar las actividades diarias.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Es advisable evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor calor. No olvides utilizar protector solar y llevar una botella de agua para mantenerte hidratado. Disfrutar del exterior es una excelente opción en este día espectacular.