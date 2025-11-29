Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima diario

El pronóstico del tiempo en La Rioja para hoy anuncia un día con cielo parcialmente nuboso. Por la mañana, se prevén temperaturas que oscilarán entre los 6°C y 21.1°C, con una humedad relativa del 66%. Se esperan vientos con una velocidad máxima de unos 10 kilómetros por hora. Es probable que el clima sea agradable para actividades al aire libre, aunque siempre es recomendable revisar las actualizaciones del tiempo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, continuando con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán en un rango cómodo, alcanzando un máximo de 21.1°C. Es poco probable la presencia de lluvias, por lo que, aquellos que prefieran disfrutar de actividades nocturnas al aire libre, podrán hacerlo sin inconvenientes. La brisa se mantendrá, haciendo que la noche sea fresca y disfrutable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas para La Rioja, el sol saldrá a las 7:47 AM y se pondrá a las 6:55 PM. Aprovecha la luz natural del día para planificar tus actividades en este último fin de semana del mes.