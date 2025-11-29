Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Clima local

Clima en la mañana

Este clima sabatino en Neuquén promete un amanecer fresco con un cielo parcialmente despejado. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, ofreciendo una sensación otoñal a primera hora del día. La humedad estará presente con un porcentaje significativo del 35%, mientras que la velocidad del viento alcanzará hasta 13 km/h, trayendo consigo ráfagas ligeras y agradables.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, el clima continuará estable con temperaturas incrementándose hasta los 17°C. El viento puede intensificarse ligeramente, llegando a un máximo de 27 km/h. Esta transición hacia la noche verá un leve descenso en las temperaturas, brindando un clima ideal para quienes disfrutan de paseos nocturnos en la ciudad. Sin embargo, es recomendable portar abrigo ligero debido a la brisa continua.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

Este 29 de noviembre, el día empezará a cobrar luz a las 08:22, con el amanecer civil iluminando Neuquén. La jornada estará acompañada por una puesta de sol a las 18:16.