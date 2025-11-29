Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 29 de noviembre de 2025

Pronóstico Diario

Hoy en Tierra del Fuego, el día comienza con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C y se espera que las máximas lleguen a los 2.9°C. La clima será predominantemente fresco durante las primeras horas de la jornada. El viento soplará a una velocidad máxima de 11 km/h, lo que hará que se acentúe la sensación térmica fría.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y noche, el cielo permanecerá cubierto, con una baja probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán bajas, rondando 1°C durante la tarde, y cayendo nuevamente por la noche. Los vientos serán suaves, con una velocidad máxima de 17 km/h, pero se espera que el ambiente se mantenga húmedo debido a una humedad que alcanzará el 96%.

Es importante abrigarse adecuadamente al salir, especialmente durante las horas en las que el viento sea más fuerte.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 29 de noviembre de 2025

El amanecer está previsto para las 09:54 y el atardecer será a las 17:12. Durante la noche, la luna saldrá a las 09:55 y se pondrá a las 15:57, ofreciendo una oportunidad para quienes deseen realizar observaciones astronómicas en estas condiciones climáticas.