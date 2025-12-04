Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de diciembre de 2025

Clima diario

Clima en Misiones esta mañana

Hoy, el clima en Misiones se presentará con cielos mayormente nublados. Las temperaturas oscilarán entre los 6.8°C por la mañana, subiendo gradualmente a lo largo del día. Se espera una humedad alta, rondando el 97%, lo que puede intensificar la sensación de frío. Aunque el pronóstico no indica lluvias para hoy, es recomendable vestir con ropa abrigada por el fresco matutino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde, las temperaturas continuarán elevándose, alcanzando una máxima de 18.2°C. Los vientos permanecerán moderados, con una velocidad promedio de 8 km/h, lo que contribuirá a que el día se sienta un poco más fresco de lo normal. Hacia la noche, el cielo podría despejarse parcialmente, aunque la humedad se mantendrá cerca del 97%, proporcionando una sensación de humedad en el ambiente.

Observaciones astronómicas para hoy

El sol tendrá su salida a las 7:30 horas y se pondrá a las 17:57, ofreciendo alrededor de 10 horas de luz diurna. La luna se levantará a las 17:16 y se ocultará a las 6:56 del día siguiente, permitiendo apreciar su fase en el cielo nocturno, si las condiciones climáticas lo permiten.