Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de diciembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo para hoy en San Juan

Clima en San Juan para la mañana de este jueves 4 de diciembre de 2025: el día comenzará con temperaturas frescas alrededor de 9.2°C. Los cielos estarán parcialmente nubosos, sin probabilidad de lluvia. La humedad se situará en un 33%, proporcionando un ambiente seco. Los vientos serán suaves, alcanzando una velocidad de hasta 7 km/h, con ráfagas llegando a 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde, las temperaturas subirán hasta una máxima de 20.4°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. La brisa suave del día continuará con vientos promediando 7 km/h y ráfagas de hasta 11 km/h. La humedad relativa del aire alcanzará un 61%, proporcionando un clima confortable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 4 de diciembre de 2025

Las observaciones astronómicas de hoy indican que el amanecer será a las 08:29 y el atardecer está previsto para las 18:37.