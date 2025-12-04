Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 4 de diciembre de 2025

Tiempo y clima

El clima en Santa Fe esta mañana

Hoy en Santa Fe, el clima presenta cielos parcialmente nubosos desde la mañana, con temperaturas que se mantienen frescas en torno a los 7.9°C. La humedad se sitúa en el entorno del 85%, permitiendo una mañana agradable para moverse al aire libre. Con vientos que alcanzan un máximo de 21 km/h, provenientes del sector norte, la sensación térmica podría ser ligeramente inferior a lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Hacia la tarde, la temperatura subirá hasta alcanzar los 18.5°C, manteniendo un cielo parcialmente nuboso. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, la humedad alta puede incrementar la sensación de bochorno. Los vientos permanecerán con una velocidad promedio de 11 km/h. La noche seguirá con este patrón climático, aunque con ligeros descensos en la temperatura, invitando a permanecer en espacios cerrados si no eres fanático del aire fresco nocturno de Santa Fe.

Observaciones astronómicas

En cuanto a las condiciones astronómicas de este jueves 4 de diciembre de 2025, el sol asomará su brillo a las 07:59 y se retirará con un crepúsculo a las 18:06, brindándonos un día con suficiente luz para disfrutar de actividades al exterior.