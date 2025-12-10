Alerta por tormenta eléctrica y lluvias torrenciales en Buenos Aires: las localidades afectadas, según el SMN
El informe del Servicio Meteorológico Nacional indicó que se acercan fuertes precipitaciones sobre el AMBA. Los detalles, en la nota.
El anuncio acerca de nuevas lluvias viene acompañado de una alerta amarilla, que puede incluir tormentas eléctricas, importante cantidad de agua acumulada y hasta poderosas ráfagas de viento. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este miércoles 10 de diciembre vuelven las precipitaciones intensas, por lo que será clave seguir las indicaciones.
Según lo informado por el SMN, el día tendrá una mínima de 17°C y una máxima de 28°C. La jornada iniciará con neblina durante la madrugada y la mañana, mientras que a la tarde estará mayormente nublado.
Alerta amarilla por tormentas: a qué hora llueve en Buenos Aires
Las lluvias llegarán a la noche de este miércoles, momento en el cual aparezcan tormentas fuertes, con entre 40% y 70% de probabilidades de precipitaciones y una temperatura promedio de 23 grados.
Las condiciones llevaron a activar una alerta amarilla por tormentas, lo que hará que haya que tomar precauciones en Buenos Aires.
“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos”, explicó el SMN en su comunicado.
Además, advirtieron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.
Las zonas afectadas por las tormentas
Según el pronóstico del SMN, casi toda la provincia de Buenos Aires, con CABA incluida, está bajo alerta por tormentas fuertes.
Los únicos municipios que no están incluidos son General Villegas, Florentino Ameghino, Rivadavia, Puan, Saavedra, Tornquist, Villarino, Patagones, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Monte Hermoso.
Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante lluvias y tormentas
- Evitar actividades al aire libre.
- Informarse por las autoridades.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Cómo sigue el clima en Buenos Aires
Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que la semana cerrará con el siguiente pronóstico.
- Jueves 11 de diciembre: habrá nuevas lluvias a lo largo de la jornada. La máxima ascenderá a 31°C y la mínima rondará los 19°C. Se esperan chaparrones de madrugada, además de tormentas aisladas por la tarde. Los vientos serán moderados toda la jornada (entre 13 y 22 km/h).
- Viernes 12 de diciembre: será un día caluroso con un cielo algo nublado. Se prevé la máxima más alta de la semana, puesto que alcanzará los 32°C, mientras que la mínima será de 20°C. No se esperan lluvias y el viento se mantendrá moderado, oscilando entre 13 y 22 km/h.
- Sábado 13 de diciembre: el fin de semana continuará con temperaturas altas y cielo de algo a parcialmente nublado. La máxima será de 32 °C y la mínima de 21°C. La probabilidad de lluvia es baja hasta un 10% y el viento estará en el rango de 7 a 22 km/h.
- Domingo 14 de diciembre: se esperan chaparrones para el inicio del día. En la tarde/noche, el cielo estará parcialmente nublado. En cuanto a las temperaturas, se presentará una máxima de 25 °C y una mínima de 19° C. La probabilidad de lluvia será de 40% a la madrugada/mañana y el viento estará en el rango de 7 a 12 km/h.