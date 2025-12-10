Alerta por tormenta eléctrica y lluvias torrenciales en Buenos Aires: las localidades afectadas, según el SMN

El informe del Servicio Meteorológico Nacional indicó que se acercan fuertes precipitaciones sobre el AMBA. Los detalles, en la nota.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

El anuncio acerca de nuevas lluvias viene acompañado de una alerta amarilla, que puede incluir tormentas eléctricas, importante cantidad de agua acumulada y hasta poderosas ráfagas de viento. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este miércoles 10 de diciembre vuelven las precipitaciones intensas, por lo que será clave seguir las indicaciones.

Según lo informado por el SMN, el día tendrá una mínima de 17°C y una máxima de 28°C. La jornada iniciará con neblina durante la madrugada y la mañana, mientras que a la tarde estará mayormente nublado.

Lluvia en Buenos Aires Foto: Noticias Argentinas NA

Alerta amarilla por tormentas: a qué hora llueve en Buenos Aires

Las lluvias llegarán a la noche de este miércoles, momento en el cual aparezcan tormentas fuertes, con entre 40% y 70% de probabilidades de precipitaciones y una temperatura promedio de 23 grados.

Este miércoles vuelven las tormentas a Buenos Aires. Foto: SMN

Las condiciones llevaron a activar una alerta amarilla por tormentas, lo que hará que haya que tomar precauciones en Buenos Aires.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos”, explicó el SMN en su comunicado.

Alerta amarilla por tormentas en Buenos Aires. Foto: SMN

Además, advirtieron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

Las zonas afectadas por las tormentas

Según el pronóstico del SMN, casi toda la provincia de Buenos Aires, con CABA incluida, está bajo alerta por tormentas fuertes.

Los únicos municipios que no están incluidos son General Villegas, Florentino Ameghino, Rivadavia, Puan, Saavedra, Tornquist, Villarino, Patagones, Bahía Blanca, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Monte Hermoso.

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

Por otro lado, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que la semana cerrará con el siguiente pronóstico.

Clima extendido para la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN