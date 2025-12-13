Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este sábado 13 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Mañana en Santiago Del Estero

Durante la mañana, se anticipa un clima despejado y condiciones estables. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.5°C, generando un ambiente fresco al comenzar el día. No se prevé lluvia durante las primeras horas. La humedad se mantendrá en un nivel del 63%, lo que contribuye a una sensación térmica agradable. Los vientos serán leves, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas se elevarán a unos 22°C, proporcionando una jornada templada y placentera. Durante la noche, el mercurio caerá hacia valores más bajos, pero sin descender excesivamente debido a la cobertura nubosa parcial. No se prevén precipitaciones significativas, con la probabilidad de lluvia siendo prácticamente nula.