Vuelve el calor sofocante a Buenos Aires: qué día se esperan 35 grados de máxima y cuáles son las recomendaciones de los expertos
Según el Servicio Meteorológico, se espera una jornada con temperaturas extremas, en la que la máxima llegará a 35 °C y el cielo se mantendrá parcialmente nublado. El pronóstico, día por día.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico para los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y adelantó un marcado ascenso de las temperaturas, con jornadas cada vez más calurosas.
Según informaron los especialistas, el viernes 19 de diciembre será el día más extremo de la semana, con una temperatura máxima que alcanzará los 35 grados y cielo parcialmente nublado.
Pronóstico del tiempo para AMBA
- Lunes 15: se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una mínima de 18° y una máxima de 27°. Durante la madrugada hay una leve probabilidad de lluvias, cercana al 10%.
- Martes 16: el cielo estará algo nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 17° de mínima y los 26° de máxima.
- Miércoles 17: la mínima será de 18° y la máxima llegará a 29°. El cielo estará algo nublado por la mañana y pasará a parcialmente nublado hacia la tarde y la noche.
- Jueves 18: se anticipa un día caluroso, con una mínima de 21° y una máxima de 33°. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y algo nublado durante la tarde.
- Viernes 19: el calor se hará sentir con fuerza, con una mínima de 23° y una máxima de 35°. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada.
De esta manera, el SMN advierte que el calor volverá a ser protagonista en el AMBA a lo largo de la semana, con temperaturas en ascenso y un pico marcado hacia el viernes. Recomiendan hidratarse con frecuencia, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y estar atentos a las actualizaciones del pronóstico ante posibles cambios.
Alerta por temperaturas extremas: qué hacer ante un golpe de calor y cuáles son los síntomas
“Los golpes de calor ocurren cuando el cuerpo no puede regular su temperatura, lo que resulta en un incremento peligroso de la misma, a menudo superior a los 40 grados centígrados“, explica el Dr. José Stringa, Médico de Planta en el Hospital de Clínicas (MN 137.607). Este aumento en la temperatura corporal puede tener consecuencias fatales si no se actúa rápidamente.
Para prevenir los golpes de calor, el Dr. Stringa da una serie de consejos:
- Hidratación frecuente: ingerir líquidos fríos de manera regular. Se aconseja que los adultos beban al menos 2 litros de agua al día, y que los mayores de edad tomen un vaso de agua cada hora.
- Ambientes frescos: permanecer en lugares ventilados y evitar las horas pico de calor, de 10 a 17 horas. Cuando se está en la calle, buscar la sombra puede ayudar a disminuir la temperatura corporal.
- Ropa apropiada: elegir prendas holgadas y ligeras, preferentemente de algodón, y usar sombreros o gorras al exponerse al sol.
- Alimentación: consumir frutas y verduras que tienen un alto contenido de agua, y evitar comidas pesadas que requieran más energía para la digestión.
- Actividad física controlada: Realizar ejercicio en las horas más frescas del día; temprano por la mañana o al atardecer. Siempre hay que hidratarse antes, durante y después de la actividad física.
- Adultos mayores y niños: debe prestarse especial atención a los ancianos y bebés, verificando que tengan acceso constante a líquidos y que se mantengan en condiciones frescas.