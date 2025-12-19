Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 19 de diciembre de 2025

Reporte Diario

Hoy en Jujuy, el clima comenzará con cielos parcialmente cubiertos, sin lluvias esperadas y con temperaturas mínimas de 4.2°C. La humedad del aire se mantendrá cercana al 46% durante las primeras horas del día. Las brisas matutinas serán suaves, alcanzando una velocidad media de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde, las temperaturas subirán alcanzando una máxima de 18.4°C. El ambiente continuará con escasas nubes y sin probabilidad de precipitación. El viento aumentará su intensidad, pudiendo llegar hasta los 13 km/h, mientras la humedad se mantiene constante. Durante la noche, los valores térmicos comenzarán a descender, acercándose de nuevo a los mínimos del día.