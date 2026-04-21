Alerta naranja por lluvia. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Una alerta naranja por lluvias fuertes mantiene en vilo a gran parte de Buenos Aires, ante el avance de un sistema de tormentas capaz de provocar precipitaciones intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento fuertes y posible acumulación de agua en zonas urbanas. El fenómeno, asociado a una masa de aire cálido e inestable y al ingreso de un frente frío activo, eleva el riesgo meteorológico y obliga a extremar precauciones durante las próximas horas.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan núcleos de tormenta severa con elevada eficiencia de lluvia, lo que podría derivar en anegamientos temporarios, caída de árboles, interrupciones en el tránsito y complicaciones en servicios esenciales. La situación es monitoreada minuto a minuto debido al potencial impacto en distintas localidades, donde la combinación de rayos, vientos intensos y lluvias persistentes configura un escenario climático adverso de alto impacto.

En qué localidades hay alerta naranja por lluvias hoy martes 21 de abril

Según datos del SMN, las zonas de Buenos Aires bajo alerta naranja son: Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil - Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón - Brand Zona serrana de Benito Juárez - Zona serrana de Loberia - Zona serrana de Necochea - Zona serrana de Tandil - Costa de Lobería - Costa de Necochea - Costa de San Cayetano - Costa de Tres Arroyos - General La Madrid - Laprida - Olavarría - Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos.

En estas áreas se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Además, el territorio se verá afectado por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm, los cuales podrían ser superados localmente.

Alerta naranja por lluvias. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Alerta amarilla por lluvias

Además, rige alerta amarilla en: Este de Castelli - Este de Chascomús - Este de Dolores - Este de Lezama - Este de Magdalena - Este de Punta Indio - Este de Tordillo - Norte de Bahía Blanca - Oeste de Patagones - Oeste de Villarino - Puan - Zona baja de Coronel Pringles - Zona baja de Coronel Suárez - Zona baja de Saavedra - Zona baja de Tornquist

Estas zonas se verán atravesadas por fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. El área será afectada por lluvias persistentes, valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, tormentas embebidas, y no se descarta la caída puntual de granizo.

Clima extendido: cómo seguirá el clima en CABA esta semana

Miércoles 22 de abril : temperatura mínima de 12 °C y máxima de 21 °C. El cielo estará algo nublado y no se esperan lluvias.

Jueves 23 de abril : mínima de 13 °C y máxima de 22 °C con cielo de algo nublado a despejado para la tarde, sin probabilidades de lluvia.

Viernes 24 de abril : 15 °C de mínima y 23 °C de máxima. Pocas nubes en el cielo.

Sábado 25 de abril : mínima de 25 °C y máxima de 23 °C con cielo parcialmente nublado.

Domingo 26 de abril: 13 °C de mínima y 20 °C de máxima con cielo parcialmente nublado.

Recomendaciones ante alerta naranja por lluvias

Ante esta situación, los especialistas recomiendan: