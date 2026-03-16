El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas inestables entre lunes y martes, con lluvias intensas y el fin de la racha de calor que superó los 30 grados. Foto: SMN

Luego de un fin de semana marcado por el calor y la elevada humedad, el pronóstico meteorológico anticipa un cambio en las condiciones del tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de un sistema de tormentas provocará lluvias intensas, ráfagas de viento y una marcada baja de temperaturas durante el inicio de la semana.

El domingo cerró con un ambiente pesado y temperaturas que superaron los 30 grados. Sin embargo, este escenario comenzará a modificarse con la llegada de un frente de inestabilidad que afectará tanto a la Ciudad de Buenos Aires como a los distritos del conurbano bonaerense.

El avance de un frente de inestabilidad generará precipitaciones entre lunes y martes y provocará una caída notable de las temperaturas.

Se adelantan las lluvias en el AMBA: cómo estará el clima este lunes 16 de marzo

De acuerdo con el pronóstico oficial, este lunes 16 marcará el comienzo de las condiciones inestables. Durante la madrugada y la mañana se espera un cielo parcialmente nublado, acompañado por la probabilidad de tormentas aisladas que podrían presentarse de manera puntual en diferentes sectores del AMBA.

Las temperaturas se mantendrán relativamente elevadas para la época, con una mínima estimada en torno a los 23 °C y una máxima cercana a los 29 °C. A su vez, se prevén ráfagas de viento provenientes del sur que podrían oscilar entre los 42 y los 50 kilómetros por hora. A esto se sumará la persistencia de altos niveles de humedad, que contribuirán a mantener una sensación térmica elevada.

Hacia la tarde y la noche, el cielo continuará mayormente nublado. Si bien la probabilidad de lluvias disminuirá levemente, el ambiente seguirá inestable en toda la región metropolitana.

El martes se perfila como el día más inestable de la semana, con tormentas durante gran parte de la jornada. Foto: NA

Cómo estará el clima esta semana en el AMBA

Tras un domingo caluroso y con cielo despejado, desde este lunes 16 de marzo comenzará a registrarse un cambio en el tiempo. La jornada se presentará con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas durante la tarde y la noche, con chances de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura mostrará un leve descenso, con una mínima de 23°C y una máxima de 29°C. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Pronóstico extendido. Foto: Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El martes 17 se perfila como el día más inestable de la semana. El pronóstico prevé tormentas durante gran parte de la jornada, con probabilidades de precipitación que podrían alcanzar hasta el 70% hacia la noche. Las temperaturas continuarán en descenso, con una mínima de 22°C y una máxima de 26°C. También, se anticipan ráfagas de viento intensas, con velocidades estimadas entre 51 y 59 km/h.

Para el miércoles 18 se espera una mejora significativa en las condiciones del tiempo. El cielo tenderá a despejarse y volverán las condiciones estables, con un ambiente más fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 16°C de mínima y los 25°C de máxima, en una jornada templada y sin precipitaciones previstas.

Entre el jueves 19 y el viernes 20 el tiempo se mantendría estable, con nubosidad variable pero sin lluvias en el horizonte. Las máximas se ubicarán entre 25°C y 26°C, mientras que las mínimas rondarán entre 18°C y 21°C, configurando jornadas templadas características de la transición entre el verano y el otoño.

El jueves 19 y el viernes 20 se mantendría estable, con nubosidad variable, pero sin lluvias en el horizonte. Foto: NA (Damián Dopacio)

En tanto, el sábado 21 continuarán las condiciones de buen tiempo. Se prevé cielo parcialmente nublado y temperaturas similares a las jornadas previas, con una mínima cercana a los 19°C y una máxima en torno a los 26°C. De esta manera, la semana en la Ciudad de Buenos Aires comenzará con calor y un período de tormentas entre lunes y martes, para luego dar paso a varios días de mayor estabilidad y temperaturas moderadas.

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas