Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 29 de abril de 2026, 10:00
Buenos Aires Corre.
Buenos Aires Corre. Foto: Gobierno de la Ciudad.

El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 13°. Con vientos de 20 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Cubierto
14°
Viento
Noroeste 17 - 39 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
21°
Viento
Oeste 16 - 40 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
16°
Viento
Suroeste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 20 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 22°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:28
Puesta del sol18:13
Horas de luz10h 45m
Fase lunarCreciente
Iluminación96%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:28 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 20 - 46 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Noroeste 17 - 35 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Noroeste 20 - 35 km/h 0% Cielo despejado
03:00 14° 14° Noroeste 19 - 35 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Noroeste 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
05:00 13° 13° Noroeste 15 - 33 km/h 0% Nubes y claros
06:00 13° 13° Noroeste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Noroeste 17 - 33 km/h 0% Cubierto
08:00 14° 14° Noroeste 20 - 42 km/h 0% Cubierto
09:00 14° 14° Noroeste 17 - 39 km/h 0% Cubierto
10:00 15° 15° Noroeste 18 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Noroeste 20 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 18° 18° Noroeste 20 - 45 km/h 0% Nubes y claros
13:00 19° 19° Noroeste 20 - 45 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Oeste 19 - 44 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Oeste 18 - 43 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Oeste 18 - 41 km/h 0% Soleado
17:00 21° 21° Oeste 16 - 40 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Oeste 12 - 35 km/h 0% Soleado
19:00 19° 19° Oeste 11 - 25 km/h 0% Cielo despejado
20:00 18° 18° Suroeste 9 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 17° 17° Suroeste 7 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 16° 16° Suroeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 15° 15° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.