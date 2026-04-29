Clima en Ciudad de Buenos Aires: cuál será la temperatura máxima este 29 de abril de 2026
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.
El pronóstico para Ciudad de Buenos Aires este 29 de abril de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 13°. Con vientos de 20 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires
Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 20 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:28
|Puesta del sol
|18:13
|Horas de luz
|10h 45m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|96%
Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires
¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 29 de abril de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:28 y se pone a las 18:13, dando aproximadamente 10h 45m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?
El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?
Para este 29 de abril de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 20 - 46 km/h.
Ubicación de Ciudad de Buenos Aires
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|15°
|15°
|Noroeste 17 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|14°
|14°
|Noroeste 20 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|14°
|14°
|Noroeste 19 - 35 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|13°
|13°
|Noroeste 15 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|13°
|13°
|Noroeste 15 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|13°
|13°
|Noroeste 17 - 33 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|13°
|13°
|Noroeste 17 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|14°
|14°
|Noroeste 20 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|14°
|14°
|Noroeste 17 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|15°
|15°
|Noroeste 18 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|17°
|17°
|Noroeste 20 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|18°
|18°
|Noroeste 20 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|19°
|19°
|Noroeste 20 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|20°
|20°
|Oeste 19 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|21°
|21°
|Oeste 18 - 43 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|21°
|21°
|Oeste 18 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|21°
|21°
|Oeste 16 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|20°
|20°
|Oeste 12 - 35 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|19°
|19°
|Oeste 11 - 25 km/h
|0%
|Cielo despejado
|20:00
|18°
|18°
|Suroeste 9 - 22 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|17°
|17°
|Suroeste 7 - 16 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|16°
|16°
|Suroeste 6 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|16°
|16°
|Suroeste 5 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|15°
|15°
|Suroeste 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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