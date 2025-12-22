Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Clima Cordobés

El clima en Córdoba para este lunes 22 de diciembre de 2025 promete ser relativamente estable durante la mañana, con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas se mantendrán en un rango de entre 7.3°C y 21.9°C. Se prevé que la velocidad del viento no supere los 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de confort en las primeras horas del día. En cuanto a la humedad, se espera que se mantenga en torno a un 50%, favoreciendo un ambiente agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Por la tarde y noche, el pronóstico indica que el cielo continuará parcialmente nuboso, aunque sin precipitaciones significativas. La temperatura máxima prevista es de 21.9°C, permitiendo disfrutar del aire libre sin grandes inconvenientes. La humedad relativa podría aumentar ligeramente al caer la noche, alcanzando un 54%. El viento se mantendrá suave, con una velocidad media de 12 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 08:12 y la puesta de sol será a las 18:21, ofreciendo un día con aproximadamente diez horas de luz.