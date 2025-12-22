Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Clima y pronóstico

Pronóstico del tiempo para hoy en Entre Ríos

Durante la mañana, se espera que el clima en Entre Ríos presente un cielo despejado con temperaturas mínimas alrededor de 7.8°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 13 km/h, lo que contribuye a una jornada bastante fresca. La humedad del día será del 82%, lo cual es ideal para actividades al aire libre en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Para la tarde y la noche, se anticipa que el cielo permanezca parcialmente nuboso con temperaturas que alcanzarán un máximo de 17.2°C. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando ráfagas de 24 km/h. Aunque no hay precipitaciones previstas, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de actividades vespertinas sin contratiempos.

Observaciones astronómicas

Para los amantes de la astronomía, el sol saldrá a las 07:27 y se pondrá a las 18:05, mientras que la fase de la luna será creciente en el día de hoy.