Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Clima diario

Hoy, en La Pampa, el clima presenta condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre durante la mañana. Se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que fluctuarán entre 7.1°C y 18.4°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, y los vientos soplarán con una velocidad promedio de 14 km/h, ofreciendo una brisa suave y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas se mantendrán estables. No se esperan precipitaciones significativas, y la humedad media rondará el 79%. Los vientos incrementarán ligeramente su intensidad, alcanzando máximos de 18 km/h. Por lo tanto, la noche se presenta apacible, ideal para observar la luna en sus distintas fases.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025

El amanecer en La Pampa está previsto para las 08:25, mientras que el sol se despedirá en el horizonte a las 18:08. Estas condiciones permitirán disfrutar de un día con buena iluminación para realizar diversas actividades al aire libre.