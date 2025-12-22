Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

lunes, 22 de diciembre de 2025, 06:02

Hoy, en La Pampa, el clima presenta condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre durante la mañana. Se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que fluctuarán entre 7.1°C y 18.4°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, y los vientos soplarán con una velocidad promedio de 14 km/h, ofreciendo una brisa suave y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas se mantendrán estables. No se esperan precipitaciones significativas, y la humedad media rondará el 79%. Los vientos incrementarán ligeramente su intensidad, alcanzando máximos de 18 km/h. Por lo tanto, la noche se presenta apacible, ideal para observar la luna en sus distintas fases.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025

El amanecer en La Pampa está previsto para las 08:25, mientras que el sol se despedirá en el horizonte a las 18:08. Estas condiciones permitirán disfrutar de un día con buena iluminación para realizar diversas actividades al aire libre.