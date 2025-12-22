Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este lunes 22 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy, el clima en Santiago del Estero se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso y temperaturas que van desde los 9.5°C hasta los 22°C, lo que convierte este día en uno de los más agradables de la semana. La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un máximo de 63%. Durante la mañana, se puede anticipar un clima mayormente despejado y fresco, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde y noche, la jornada continuará con cielos mayormente despejados y una brisa moderada con vientos que alcanzarán los 26 km/h. Las temperaturas disminuirán gradualmente pero se mantendrán en un rango cómodo. El viento del día podría crear una sensación de frescura por la tarde, por lo que es aconsejable llevar una chaqueta ligera si planea estar al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

Considerando el viento y la variación de temperatura a lo largo del día, se recomienda vestir en capas para adaptarse a las condiciones cambiantes. Además, mantener la hidratación es crucial, ya que el nivel de humedad será moderado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 22 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol sale a las 06:04 am y se pone a las 18:29 pm, proporcionando un día de buena duración para disfrutar de las diversas actividades planeadas al aire libre. Este ciclo solar contribuye a la luminosidad que experimentaremos durante el día.