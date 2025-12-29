Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Tiempo en Corrientes

Hoy el clima en Corrientes se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que fluctuarán entre los 8.2°C como mínima y 18.8°C como máxima. La humedad alcanzará su punto máximo al 94%. Los vientos serán moderados, con una velocidad máxima de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso, y las temperaturas se mantendrán en un rango de entre 8.2°C y 18.8°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, lo que promete un día mayormente estable en términos de condiciones meteorológicas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Es recomendable llevar una chaqueta ligera debido al viento moderado. Aunque las precipitaciones son poco probables, estar prevenido siempre es una buena idea. Si va a estar en exteriores, use protector solar, ya que el día se prestará para disfrutar del aire libre.