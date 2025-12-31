Año Nuevo con calor extremo en CABA: a qué hora la temperatura alcanzará los 39 grados este miércoles 31 de diciembre

Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional, el último día del 2025 estará atravesado por una intensa ola de calor con temperaturas extremas. Cómo sigue el clima el resto de la semana y cuándo baja la temperatura.

Calor extremo en Buenos Aires. Foto: NA/Damián Dopacio

Las celebraciones por Año Nuevo estarán atravesadas por una intensa ola de calor con temperaturas extremas, siendo este miércoles 31 de diciembre el día más caluroso de la semana. Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro alcanzará los 39 grados en la Ciudad de Buenos Aires.

A qué hora hará más calor este 31 de diciembre

La jornada comenzará con cielo algo nublado y 27 °C durante la madrugada, cuando también se presenten ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Durante la mañana, un cielo ligeramente nublado estará acompañado por vientos de entre 13 y 22 km/h. El termómetro marcará 31 grados, lo que servirá para dar paso al momento más caluroso del día.

Será a la tarde -entre las 13 y las 19 horas- cuando se sientan los 39 °C en la Ciudad de Buenos Aires. Además, el cielo permanecerá mayormente nublado, con vientos de entre 13 y 22 km/h, tendencia que seguirá a la noche, con temperaturas de 33 °C.

El clima para el 31 de diciembre. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Cómo sigue el tiempo y cuándo baja la tempertaura

Jueves 1 de enero: el 2026 comenzará con un leve descenso de temperatura: la mínima será de 21 °C y la máxima de 30 °C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado. Habrá ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h en la mañana. Sin lluvias.

Viernes 2 de enero : baja la temperatura. El cielo parcialmente nublado estará acompañado por una temperatura mínima de 19 °C y una máxima de 27 °C. Vientos moderados de entre 13 y 22 km/h y sin probabilidad de lluvias.

Sábado 3 de enero: el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura mínima de 17 °C y una máxima de 29 °C.

Domingo 4 de enero: continuará el buen tiempo, con condiciones similares a las del sábado. La mínima será de 22 °C y la máxima alcanzará los 31 °C.

Recomendaciones frente a la ola de calor

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

Solicitar de inmediato asistencia médica.

Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Calor, verano, ola de calor. Foto: Freepik

Cómo ver las localidades más calurosas en tiempo real

A través de su ranking, el SMN muestra los sitios con temperaturas más altas. Con la vigente ola de calor, se pueden conocer las localidades que padecen las mayores temperaturas de Argentina.

En detalle, para acceder al listado hay que ingresar al sitio y dirigirse al apartado del Ranking. Allí se muestran 17 barrios, localidades o ciudades que padecen las peores consecuencias del calor extremo que pasa por Argentina en los últimos días del 2025.