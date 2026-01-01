Llega el alivio tras el calor extremo: cómo estará el clima este jueves 1 de enero en la Ciudad de Buenos Aires

Sigue el calor en la Ciudad. Foto: NA

Después de un cierre del 2025 con temperaturas cercanas a los 40 grados, el 1 de enero de 2026 llega con un poco de alivio a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro no superará los 30 °C el primer día del año.

El clima para el 1 de enero de 2026

Durante la jornada, la mínima será de 21 °C, mientras que la máxima alcanzará los 29 °C y no se esperan lluvias. Hora por hora, el clima para el 1/1/26

Madrugada : cielo parcialmente nublado, con una temperatura pico de 21 grados y vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Mañana : cielo mayormente nublado, temperatura de 24 °C y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Tarde : el momento más caluroso del día. Se esperan 29 grados con un cielo parcialmente nublado. Vientos de entre 13 y 22 km/h.

Noche: baja la temperatura a 24 grados. Cielo parcialmente nublado y vientos de entre 13 y 22 km/h.

El clima en la Ciudad. Foto: NA

Cómo sigue el tiempo en CABA

Viernes 2 de enero : mínima de 19 °C y máxima de 27 °C. Cielo de parcialmente a algo nublado y vientos de entre 13 y 22 km/h. No se esperan lluvias.

Sábado 3 de enero : mínima de 18 °C y máxima de 28 °C. Cielo algo nublado y vientos de entre 7 y 22 km/h sin precipitaciones.

Domingo 4 de enero : mínima de 17 °C y máxima de 29 °C. Cielo despejado y vientos de entre 7 y 22 km/h. No se esperan lluvias.

Lunes 5 de enero: mínima de 20 °C y máxima de 30 °C. Cielo de algo a parcialmente nublado y vientos de entre 13 y 22 km/h. No se esperan lluvias.

Recomendaciones frente a la ola de calor

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: