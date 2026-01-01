Llega el alivio tras el calor extremo: cómo estará el clima este jueves 1 de enero en la Ciudad de Buenos Aires
Después de un cierre del 2025 con temperaturas cercanas a los 40 grados, el 1 de enero de 2026 llega con un poco de alivio a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el termómetro no superará los 30 °C el primer día del año.
El clima para el 1 de enero de 2026
Durante la jornada, la mínima será de 21 °C, mientras que la máxima alcanzará los 29 °C y no se esperan lluvias. Hora por hora, el clima para el 1/1/26
- Madrugada: cielo parcialmente nublado, con una temperatura pico de 21 grados y vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
- Mañana: cielo mayormente nublado, temperatura de 24 °C y ráfagas de entre 42 y 50 km/h.
- Tarde: el momento más caluroso del día. Se esperan 29 grados con un cielo parcialmente nublado. Vientos de entre 13 y 22 km/h.
- Noche: baja la temperatura a 24 grados. Cielo parcialmente nublado y vientos de entre 13 y 22 km/h.
Cómo sigue el tiempo en CABA
- Viernes 2 de enero: mínima de 19 °C y máxima de 27 °C. Cielo de parcialmente a algo nublado y vientos de entre 13 y 22 km/h. No se esperan lluvias.
- Sábado 3 de enero: mínima de 18 °C y máxima de 28 °C. Cielo algo nublado y vientos de entre 7 y 22 km/h sin precipitaciones.
- Domingo 4 de enero: mínima de 17 °C y máxima de 29 °C. Cielo despejado y vientos de entre 7 y 22 km/h. No se esperan lluvias.
- Lunes 5 de enero: mínima de 20 °C y máxima de 30 °C. Cielo de algo a parcialmente nublado y vientos de entre 13 y 22 km/h. No se esperan lluvias.
Recomendaciones frente a la ola de calor
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.