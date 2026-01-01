Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Clima actual

En Buenos Aires, el clima para hoy será parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, OS1442142 oscilando entre los 5.6°C y 15.7°C. La humedad alcanzará el 92%, lo que podría generar una sensación térmica algo más fría. Se registrarán vientos de hasta 8 km/h, mientras que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, se espera que el cielo permanezca con nubosidad variable, pero sin condiciones para la lluvia. La temperatura parece estabilizarse, manteniéndose en torno a los niveles máximos previstos. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima alrededor de 10 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable.