Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Estado del tiempo

Hoy en Entre Ríos, el día comienza con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas cercanas a los 7.8°C. Durante la mañana, se prevé una leve brisa con velocidades de viento alrededor de 10 km/h. La humedad se mantendrá sobre el 42%, asegurando un nivel moderado en el ambiente. Para obtener más detalles sobre el clima de hoy en Argentina, haga clic aquí.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

En la tarde y noche, las condiciones climáticas proyectan que la temperatura máxima alcanzará aproximadamente los 17.2°C. Los vientos soplarán más intensamente, aumentando la velocidad a unos 13 km/h en promedio, sin embargo, no se espera que superen los 24 km/h en ráfagas. La jornada concluirá con un cielo ligeramente nuboso, manteniendo una noche mayormente tranquila. No se espera precipitación, lo que asegura condiciones secas para el final del día. La visibilidad se mantendrá óptima con un índice de humedad que oscilará entre un 42% y 82%.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 3 de enero de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, la salida del sol está fijada para las 07:58, mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:05. Estos momentos proporcionarán una vista pintoresca del cielo para planificar actividades al aire libre.