Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Tiempo Actual

Clima en Misiones por la mañana

Hoy comenzamos el día en Misiones con un clima predominante de nubes parciales y temperaturas frescas. La mañana será ligeramente fría con mínimas de 6.8°C. Se recomienda vestir ropa abrigada si necesitas salir temprano. El viento tiene una velocidad media de aproximadamente 9 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se perciba más fresco de lo que indican los termómetros. La humedad se situará alrededor del 51%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde, las condiciones climáticas irán mejorando, manteniéndose unas temperaturas máximas de hasta 18.2°C, con cielos continuando parcialmente nubosos. Por la noche, se esperan condiciones similares, con el viento soplando a 13 km/h como velocidad máxima. La ausencia de lluvias permite planificar actividades al aire libre sin demasiado inconveniente, manteniendo siempre en consideración el abrigarse adecuadamente. Finalmente, la humedad promedio para el día se mantiene alrededor del 51%, haciéndose sentir principalmente durante las horas más frescas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 3 de enero de 2026

El sol en Misiones tendrá su salida a las 06:56 y se pondrá aproximadamente a las 17:16. Estos horarios son fundamentales para quienes aman disfrutar de las horas de luz al máximo.