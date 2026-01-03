Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Clima Actual

El clima en Río Negro para la mañana del sábado 3 de enero de 2026 se prevé con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 6.8°C. Se espera que la humedad alcance un nivel máximo del 82%. Las ráfagas de viento alcanzarán los 22 km/h y las posibilidades de precipitaciones son mínimas. Para quienes planeen actividades al aire libre, es recomendable estar preparados, ya que aunque la probabilidad de lluvia es baja, los vientos podrían ser de consideración.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y noche, la temperatura oscilará alrededor de los 17.1°C con condiciones climáticas similares al resto del día. El viento se mantendrá, sugiriendo que es prudente asegurar objetos que podrían verse afectados. Además, la humedad será algo alta, lo que podría incrementar la sensación térmica. Aunque el clima será en su mayoría estable, es importante estar atentos a cambios inesperados ya que las condiciones pueden variar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 3 de enero de 2026

En cuanto a observaciones astronómicas, el sol en Río Negro saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 17:51. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el día hasta el ocaso.

Recuerda: Aunque el clima es estable, los cambios rápidos pueden ser posibles. Mantente informado y prepara un plan B para tus actividades al aire libre.