Bajó la temperatura pero se viene una semana algo calurosa en la Ciudad y alrededores: cómo seguirá el clima según el SMN

Las condiciones meteorológicas fueron variadas durante los últimos días del 2025 y el comienzo del nuevo año. Cómo estará el tiempo la próxima semana.

Una semana algo calurosa, pero sin ser sofocante como en la celebración de Año Nuevo, se espera en Capital Federal y sus alrededores, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese sentido, las temperaturas máximas rozarán o llegarán a los 30 grados, pero no se elevarán hasta casi los 40 como ocurrió la semana pasada.

El clima será más primaveral, por lo que será ideal para disfrutar con actividades al aire libre, más allá de las prevenciones necesarias para evitar golpes de calor o deshidratación, sobre todo en adultos mayores o bebés.

Cómo estará el clima este domingo 4 de enero

Para este domingo se espera cielo ligeramente nublado a despejado y vientos del sudeste rotando al este, con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 25, por lo que será el día más fresco de toda la semana.

El pronóstico extendido

El lunes se prevé cielo despejado a parcialmente nublado, vientos del noreste cambiando al norte y las marcas térmicas irán de los 18 a los 28 grados.

Para el martes se anuncia cielo nublado, vientos del noroeste rotando al oeste y los termómetros se ubicarán entre los 21 y los 30 grados, por lo que será una de las jornadas más calurosas de toda la semana.

Ya el miércoles se espera cielo mayormente nublado y vientos del sudeste cambiando al este, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 30, en otro de los días más calurosos de la semana.

En tanto, el jueves se prevé cielo mayormente nublado, vientos del este rotando al sudeste y las marcas térmicas irán de los 21 a los 26 grados.

Para el viernes se anuncia cielo mayormente nublado, vientos del noreste cambiando al sudoeste y los termómetros se ubicarán entre los 21 y 26 grados.

Por su parte, el sábado se espera cielo algo a parcialmente nublado y vientos del noreste rotando al noroeste, con una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 26.