El SMN anticipa una semana otoñal con frío, humedad y posible inestabilidad. Foto: NA (Damián Dopacio)

El frío comienza a instalarse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y marca el inicio de una semana con bajas temperaturas, aunque sin extremos polares, según lo informó de manera oficial el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para este lunes 27 de abril, se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 17 grados. El arranque del día será especialmente frío, con mínimas que obligarán a abrigarse bien durante las primeras horas, en un contexto típico del otoño avanzado.

El lunes 27 de abril se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre los 5 y 17 grados. Foto: NA (Juan Vargas)

De acuerdo con el organismo, con el correr de los días se registrará un leve ascenso en las marcas térmicas. Si bien el ambiente frío se mantendrá en la región, se espera que las condiciones sean más moderadas y lejos de un escenario de frío polar.

De esta manera, el AMBA atravesará una semana típicamente otoñal, con mañanas frescas y tardes algo más templadas, en un marco de estabilidad climática y sin fenómenos extremos a la vista.

El pronóstico del tiempo para la última semana de abril

A medida que avance la semana, tanto el martes 28 como el miércoles 29, la rotación del viento hacia el noreste podría generar un ligero incremento de la humedad. Esta situación podría afectar la visibilidad en zonas suburbanas durante las primeras horas de la mañana, con la posible formación de neblinas o bancos de niebla aislados.

Hacia el jueves 30 y el viernes 1 de mayo, los modelos meteorológicos sugieren una estabilización de las condiciones. Se prevé que un sistema de alta presión gane protagonismo en el centro del país, favoreciendo jornadas con mayor presencia de sol y temperaturas algo más agradables durante la tarde.

El AMBA atravesará una semana típicamente otoñal, con mañanas frescas y tardes algo más templadas. Foto: NA (Juan Vargas)

Para el sábado 2 no se descarta el ingreso de un nuevo frente de inestabilidad que podría cerrar el período con precipitaciones aisladas, en línea con la variabilidad que ha caracterizado el cierre de abril.

En síntesis, la semana estará marcada por un patrón otoñal clásico: frío en las primeras horas, tardes templadas y condiciones mayormente estables, con un posible cambio hacia el fin de semana.

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