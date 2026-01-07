Viento intenso y ciclogénesis en Buenos Aires: el clima para unos días en los que el calor queda en pausa y las lluvias se hacen presentes

Tras varios días sin precipitaciones, se avecinan unas jornadas cargadas de agua en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. El pronóstico, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Es inminente la llegada de una ciclogénesis. Foto: NA.

Aunque todavía no cayó ni una gota, mirando el cielo ya se nota que algo está cambiando. Después de varios días con clima primaveral, empieza a sentirse la llegada de un frente frío al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que trae consigo más nubarrones y un ambiente bastante inestable.

El jueves va a arrancar con algunos ratos de sol, pero no durarán demasiado. Con el paso de las horas, las nubes van a ir ganando terreno y el viento del este y sudeste se va a hacer sentir fuerte durante todo el día. Las temperaturas no van a variar demasiado: se espera una mínima cercana a los 16 grados y una máxima que rondará los 25°C en la Ciudad.

El clima en el AMBA para los días venideros. Foto: SMN

Hacia el cierre de la semana, el panorama se vuelve más pesado. La presencia de altas presiones sobre el Atlántico va a mantener un clima muy húmedo y con cielo mayormente cubierto. Al mismo tiempo, desde el oeste del país avanza un sistema de baja presión que entre el viernes y el sábado podría generar una ciclogénesis, con centro en Uruguay. Esto se traduce en más viento y la vuelta de las lluvias a la región.

El viernes será bastante parecido al jueves, aunque con aún más nubes y menos diferencia entre la mínima y la máxima. Las marcas térmicas se moverán entre los 20 y los 25 grados, mientras que el viento irá aumentando, sobre todo hacia la noche.

El sábado se perfila como el día más complicado del fin de semana. Se espera un escenario inestable, con lluvias en distintos momentos del día y sin grandes cambios de temperatura en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Todavía hay bastante incertidumbre sobre cuánta agua puede caer, pero algunos modelos estiman acumulados cercanos a los 40 milímetros, especialmente durante la mañana.

Para el domingo, las lluvias podrían seguir de manera aislada durante la madrugada, pero el tiempo mejoraría rápido. Con el correr de las horas, se espera más sol, menos viento y un repunte de las temperaturas para cerrar el fin de semana con un clima mucho más agradable.

Alerta amarilla por tormentas en Argentina

El sistema de alertas del SMN se organiza en cuatro colores -verde, amarillo, naranja y rojo- según la peligrosidad de los fenómenos previstos. El amarillo representa un aviso para que la población se mantenga informada y preste atención a posibles cambios rápidos en las condiciones climáticas. Las zonas afectadas por esta alerta son:

Mendoza : General Alvear, Zona baja de San Rafael, Junín, Rivadavia, Valles de Luján de Cuyo, Valles de San Carlos, Valles de Tunuyán, Valles de Tupungato, Precordillera de Las Heras, Precordillera de Luján de Cuyo.

San Juan : Precordillera de Calingasta, Precordillera de Pocito, Precordillera de Rivadavia, Precordillera de Sarmiento, Ullum, Zonda, Precordillera de Iglesia, Precordillera de Jáchal, Precordillera de Coronel Felipe Varela, Precordillera de General Lamadrid, Zona baja de Jáchal.

La Rioja: Precordillera de Iglesia, Precordillera de Jáchal, Precordillera de Coronel Felipe Varela, Precordillera de General Lamadrid.

Especialistas en meteorología señalan que estos episodios se dan en el contexto de una atmósfera más cálida y húmeda de lo habitual, favoreciendo la formación de núcleos tormentosos intensos que pueden generar tanto lluvias persistentes como actividad eléctrica sostenida.