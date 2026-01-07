La sorpresiva alerta que se activó en Buenos Aires por un poderoso fenómeno: las localidades afectadas, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que un grupo de partidos está bajo advertencia por la llegada de importantes eventos climáticos.

Ráfagas de viento. Foto: EFE.

La baja de la temperatura en Buenos Aires incluye otros fenómenos, tras la poderosa ola de calor que tuvo lugar en los últimos días del 2025. Mientras en distintos puntos de la provincia se esperan tormentas para este miércoles 7 de enero, en otros sitios se activó una alerta amarilla por otro peligroso fenómeno.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, distintas localidades se encuentran bajo alerta amarilla, pero no por lluvias: se esperan fuertes ráfagas de viento.

Viento, clima. Foto: Freepik

Alerta por fuertes ráfagas de vientos en Buenos Aires

En detalle, se indicó que este miércoles 7 se esperan “vientos del sudeste con velocidades de entre 35 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h” en las zonas incluidas en el aviso del SMN.

Además, expresaron que “las intensidades más altas se esperan sobre el estuario del Río de la Plata”.

Alerta amarilla por vientos fuertes sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Qué localidades de Buenos Aires abarca la alerta por vientos fuertes

Algunos puntos de la Costa Atlántica están incluidos dentro de esta alerta, como Mar del Plata, Miramar, Villa Gesell, Pinamar y Mar del Tuyú, San Bernardo, Mar de Ajó y Santa Teresita, entre otros, aunque son los únicos que esperan importantes ráfagas de viento durante la tarde y noche.

Además, otras localidades bonaerenses bajo alerta amarilla son Balcarce, Ayacucho, Coronel Vidal, General Juan Madariaga, General Guido, Maipú, Dolores, General Lavalle, Tordillo, Castelli, Lezama, Chascomús, Punta Indio, Magdalena y Pila.

Las localidades bonaerenses afectadas por la alerta amarilla por vientos. Foto: SMN

Cabe recordar que una advertencia de esta característica, la más leve dentro del rango del SMN, implica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

